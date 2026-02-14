Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- «En política no llega el que tiene más amigos, sino el que tiene menos enemigos”. Maestra Lupita Perea Almanza, veracruzana de nacimiento, que creció en Reynosa y victorense de corazón.

¿Los enemigos dentro o fuera? «Dentro, manito, y cobrando». Lic. Blanca Anzaldúa, riobravense y ya victorense.

«En política no hay que romper, hay que desanudar». Fernando Rodríguez González, asesor del diputado federal Manuel Muñoz Rocha y presunto operador del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ex secretario general del PRI nacional.

«En política los amigos son de mentiras. Los enemigos de verdad». Lorenzo de Anda. Libro ‘Setenta máximas políticas’, editorial Diana, 1993. De Nuevo Laredo, Tamaulipas, ex rector de Universidad Autónoma de Nuevo León.

«La amistad es un bien insustituible e invaluable. La vida nos permite tener muchos conocidos, pero realmente pocos amigos. Se aprecia a unos y otros en los altibajos de la vida. La propia vida va haciendo evidente quiénes son conocidos y quiénes son amigos. Ing. Américo Villarreal Guerra, gobernador de Tamaulipas en la primera amplia entrevista que concedió ya estando en su quinto año de mandato al arriba firmante.

«El buen político debe estar en buenos términos con la prensa, porque tu buena fama te la hacen pinole en dos semanas». Manuel Garza González, ‘El Meme’, ex secretario general adjunto del PRI nacional y pre candidato a gobernador de Tamaulipas, papá de la periodista de TV Mónica Garza.

«Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan para lo factible entre pugnas subterráneas; los periodistas trabajan para lo deseable hundidos en la realidad. Entre ellos el matrimonio es imposible, pero inevitable el amasiato. Julio Scherer García, director de Proceso. Libro «Estos años», página 24. Editorial Océano.

«La amistad es infinita, he seguido con mis amigos hasta el último momento. En todos lados puedo decir que tengo amigos, pero ¡amigos!» Don Enrique Cárdenas González, cuando era candidato a senador en fórmula con Manuel Cavazos Lerma.

«Mira, la amistad es uno de los valores supremos. La vida te da la oportunidad de hacer amigos, muy buenos amigos. Creo que al final del camino, cuando uno se sienta realizado o frustrado, a lo único que podemos aspirar a tener es a los amigos que hayamos sabido hacer en el camino». Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, cuando era delegado de Programación y Presupuesto, siete años antes de ser Gobernador.

«La prosperidad forja amistades, y la adversidad las prueba». Anónimo.

“En política, como en todo, te quieren o no te quieren”. Ésta es mía. Y una más: “Nadie puede escapar a su Biografía”. Feliz San Valentín. Valoren lo que tienen.

