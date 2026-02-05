Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo Enrique “G” y José Israel “G” por el delito de extorsión agravada.

El Agente del Ministerio Público presentó ante un Juez de Control elementos de prueba que implican a los acusados en el citado delito, registrado el pasado 26 de enero de 2026 en la zona centro de este municipio, cuando fueron detenidos en flagrancia por elementos de Guardia Estatal al momento de solicitar dinero a la víctima.

Guillermo Enrique “G” y José Israel “G” permanecerán en Prisión Preventiva Oficiosa, como medida cautelar por el tiempo que dure el proceso; además de establecerse cuatro meses de plazo para la investigación complementaria por parte de la autoridad judicial.

“Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para llevar ante la justicia a todos aquellos que atenten contra el patrimonio de las y los tamaulipecos”, indicó la dependencia en su versión oficial.