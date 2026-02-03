Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tras una agresión armada contra una unidad oficial en el poblado Nuevo Progreso, durante un operativo desplegado en la autopista Progreso.

El aseguramiento se dio como resultado a una solicitud de apoyo por agresión de civiles armados.

También se aseguró un cargador para arma calibre. 223, así como 10 cartuchos hábiles del mismo calibre.

Todo lo asegurado se puso a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.