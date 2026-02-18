Por Redacción

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal en la Frontera Grande aseguró una camioneta que contenía presunta marihuana, ponchallantas y un radio de frecuencia, tras atender un reporte del C-5 que alertaba sobre una Ford Expedition, color negro realizando recorridos sospechosos en el poblado Jesús Vega Sánchez.

La unidad fue localizada bajo un árbol dentro del ejido y se encontraba en estado de abandono.

Durante la inspección, los agentes encontraron un radio de frecuencia marca SHJ, 16 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y once bolsas con hierba seca color verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de tres kilogramos.

Todo lo asegurado se puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar continuidad a las investigaciones y deslindar responsabilidades.