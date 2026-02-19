Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En atención a un reporte de violencia familiar contra una niña de siete años, como víctima, personal de la Guardia Estatal de Género acudió a un domicilio ubicado en la colonia Arboladas de Ciudad Victoria.
Priorizando el Interés Superior de la Niñez, elementos de esta corporación realizaron la detención de dos mujeres y un hombre.
Asimismo, una niña de siete años y una de dos meses de edad fueron canalizadas al Sistema DIF Tamaulipas para su tratamiento y atención.
