Por Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal localizó en Soto la Marina a una persona con reporte de desaparición.

La localización se dio en respuesta a un reporte del C4 sobre una persona tirada en la vía pública en la zona centro de este municipio.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de la ambulancia, quienes realizaron la valoración correspondiente y determinaron su traslado a las instalaciones de Protección Civil, donde quedó resguardado en espera de la llegada de sus familiares.