Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario del Transporte del gobierno de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, anunció que a finales de este año será obligatorio para los concesionarios implementar un sistema de prepago con tarjeta, como parte de la estrategia para modernizar el servicio y garantizar una recaudación transparente.

“El siguiente paso es tener el prepago con tarjeta que compres en una tienda de conveniencia, con 5, 10, 20 o 50 pesos; lo que le quieras meter, y con eso se va a estar pagando para que el operador no maneje dinero. Así habrá certeza de que ese dinero va a dar a la bolsa del concesionario, y entonces sí, ya le demostramos que tienen tanto dinero y que sí pueden pagar una mensualidad de una unidad nueva”, explicó.

El funcionario recordó que miles de concesionarios se encuentran fuera de la ley, ya sea por operar con unidades obsoletas o por mantener adeudos fiscales. Ante esta situación, la autoridad ha ofrecido facilidades de pago, pero también ha exigido que los transportistas se modernicen.

La implementación del sistema de prepago busca además contar con un registro real del pasaje, lo que permitirá demostrar ingresos cercanos a los 30 mil pesos mensuales y con ello cubrir la mensualidad de unidades nuevas, sustituyendo las que ya no cumplen con la normatividad.

Núñez Montelongo detalló que durante los próximos seis meses se trabajará en la regularización de los llamados “cuentacocos” y en mejorar la recaudación.

El objetivo es que, al cierre de este año, todos los concesionarios estén obligados a operar bajo el esquema de prepago.

“Yo creo que apretando fuerte, con conciencia, calidad y calidez lo vamos a lograr. Hay que sacarlos de esa zona de confort y obligarlos a que cuiden su recaudo”, puntualizó.