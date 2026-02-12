Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó que celebrar el Día del Amor y la Amistad este 2026 implica un gasto de hasta $3,037, lo que representa un incremento de 15.8% respecto al año pasado.

El sondeo de mercado realizado por la organización muestra que artículos como paletas en forma de corazón ($112), globos decorativos ($160), pasteles ($156), chocolates ($149), arreglos florales ($460), peluches ($450) y una cena romántica ($1,600) conforman el gasto promedio.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que pese al contexto económico complejo, la fecha no pasa desapercibida. “Se continúa celebrando, aunque con ajustes importantes en las compras; se prioriza el valor del detalle sobre el valor económico del regalo”.

La organización advirtió que la inflación sigue presionando el gasto diario y que en muchos hogares apenas alcanza para cubrir lo esencial. Aun así, la celebración persiste, aunque con menor capacidad de compra frente al encarecimiento generalizado.

Rivera concluyó que el Día del Amor y la Amistad se ha convertido en un reflejo de los nuevos tiempos: “El amor no ha perdido relevancia, pero hoy se expresa con mayor creatividad y adaptación, en medio de la incertidumbre económica.