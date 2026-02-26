Por Agencias

Ciudad de México.- Después de que Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, acusó que vive persecución política porque la Corte reactivó la orden de aprehensión en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que en lugar de enfrentar la justicia personajes así “luego son senadores o diputados plurinominales con fuero”.

Al preguntarle que también está el caso de Ricardo Anaya, aseguró que “no es lo mismo que vivas en Estados Unidos que tengas carpetas de investigación y no quieras venir al país a enfrentar la justicia, y luego salgas electo senador o diputado plurinominal con fuero. Eso ya no. Tienen que hacer campaña, ir a pedir el voto a la gente; dar la cara”.

Recordó que México tiene “un sistema penal en donde uno es inocente hasta que es juzgado; incluso cuando es juzgado tiene el derecho de amparo. Es muy difícil que solo por tener una denuncia en la fiscalía, no participes…”

Indicó que “cuando hay una orden de aprehensión y hay un amparo, también hay una garantía individual. No es sencillo, es más bien que la gente tome la decisión. Por eso la importancia de que vayan a hacer campaña”.

No es menor lo que planteamos en la reforma electoral. “Parece algo muy sencillo dentro de toda la estructura electoral, pero es algo muy de fondo, ya no es el que elija el presidente del partido como lista pluri, ya es la gente”.

La mandataria señaló que los nuevos partidos que participarán en la elección del 27 no pueden “nada más estar yendo a la tele o a la radio a hacer su campaña, porque ahí les abren espacios. Eso nunca es suficiente para que te elijan. Reunión, asambleas con la gente, territorio, a tocar puertas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió a los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral -presentes en la mañanera- para analizar la conveniencia del fuero, cuando se le mencionó a García Cabeza de Vaca. “Estoy conminando a la comisión para que consideren el fuero”, señaló. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada).