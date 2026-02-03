Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mediante un convenio de colaboración académica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Gobierno Municipal de Tampico consolidaron la creación e implementación de la Especialidad en Psicología Forense, cuyo programa formará a las y los profesionales para auxiliar en procesos de justicia, integrando la psicología al ámbito jurídico.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, firmaron el acuerdo que responde a la demanda de especialización en el ámbito de la psicología forense, el cual marcará un impacto directo en el fortalecimiento de la atención a víctimas y en la reconstrucción del tejido social de la región.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT del Campus Sur (FADYCS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tampico tienen a cargo la implementación del posgrado que iniciará en agosto de 2026.

El rector Dámaso Anaya señaló que este convenio es una alianza estratégica orientada a formar especialistas que pongan el conocimiento científico al servicio de la justicia, la protección de los derechos humanos y el bienestar comunitario.

Acompañado de su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector reconoció la disposición del Gobierno Municipal y del DIF Tampico para impulsar la profesionalización del servicio público, así como el trabajo de las áreas académicas de la UAT que hicieron posible este proyecto.

Por su parte, la alcaldesa Mónica Villarreal, reconoció a la UAT como aliada fundamental del municipio para impulsar acciones con sentido humano, luego de resaltar el trabajo que se ha desarrollado con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en programas preventivos en escuelas y acciones de atención comunitaria, subrayando que la nueva especialidad consolida esta unión de esfuerzos para contar con profesionales altamente capacitados.

Indicó que el posgrado surge de una necesidad detectada por el DIF Tampico y demuestra cómo la vinculación entre el gobierno y la academia genera proyectos de alto impacto, ya que esta especialidad marcará un precedente y fortalecerá la confianza social en la región.

Acompañaron en la ceremonia, la presidenta del DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, y la directora de la FADYCS, Elda Ruth de los Reyes Villarreal, así como autoridades universitarias y municipales.

Cabe destacar que la Especialidad en Psicología Forense tiene como propósito formar profesionales que intervengan en contextos legales, con enfoque ético y humanista. Entre sus objetivos destacan desarrollar investigación aplicada, articular prácticas con el DIF Tampico y organismos públicos, así como contribuir a la prevención de la violencia y la protección de grupos vulnerables.