Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pastor de la Iglesia Getsemaní, Obed Gerónimo, consideró que el fenómeno de los llamados therians -jóvenes que se identifican con animales y adoptan vestimenta o conductas inspiradas en ellos- es una forma de llamar la atención ante la falta de identidad y el abandono en los hogares.

“Es como cuando surgieron los emos: era un grito para ser vistos. Hoy estos muchachos que se visten de perro o gato buscan lo mismo, que alguien los voltee a ver. Hay un vacío muy grande en sus vidas, una falta de propósito, y las redes sociales les dan más fuerza que antes”, expresó el dirigente religioso.

Gerónimo advirtió que estas expresiones juveniles reflejan descuido familiar y ausencia de valores y alertó que podrían llegar a exigir derechos en espacios escolares, como ya ocurre con otros movimientos.

“Todo empieza en la casa. Si los padres no los atienden, los jóvenes buscan pertenencia en cualquier moda”, advirtió.

El pastor también vinculó el fenómeno con una degradación social y criticó la permisividad del gobierno. “Vivimos en un país lleno de violencia y narcotráfico, y mientras tanto se abren espacios a modas que no tienen sentido. La autoridad debería poner orden”, refirió.

El fenómeno therian ha cobrado visibilidad en distintos países, incluido México, gracias a las redes sociales. Se trata de una subcultura juvenil donde personas se identifican simbólica o espiritualmente con animales, expresando esa conexión mediante máscaras, accesorios y comportamientos específicos.

Aunque algunos lo consideran una moda pasajera, especialistas lo describen como una forma de construcción de identidad en la era digital, similar a otras comunidades juveniles como los emos o cosplayers. En México y América Latina, las reuniones públicas de therians han generado debate social y reacciones encontradas entre curiosidad y rechazo.