Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- «En Tamaulipas en este 2026 no se ha presentado casos de sarampión «, informó en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno, el Dr. Américo Villarreal Anaya, al ser cuestionado sobre la videoconferencia que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, indicando que esto se debe al esfuerzo y trabajo en equipo de todos.

Tamaulipas está sin casos de sarampión, en tanto que todos nuestros estados vecinos están siendo afectados, explicó el Dr. Américo y mencionó a Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, y Texas.

El Dr. Américo dijo que a los niños de entre 1 año y 9 años de edad se deben aplicar dos dosis: una al año de edad, y la otra al cumplir 9 años de edad. Dijo que la población de entre 10 y 49 años debe acudir a vacunarse a los centros de vacunación, y se les aplica doble viral, contra sarampión y rubeola. «La población de más de 50 años no necesita vacunarse».

En renglón aparte, el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, secretario estatal de Salud, lo está diciendo bien claro: «Si estas enfermo del vías respiratorias es recomendable el uso de cubrebocas para la protección de los demás. No hay ahorita casos de sarampión en Tamaulipas».

FUNCIONARIA DE ANTICORRUPCION, ANGELICA PEDRAZA CONVOCA A DENUNCIAR

Durante la conferencia de prensa, presidida por el gobernador Américo Villarreal, en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angelica Pedraza Melo, pidió a la población en general y a empresarios que en el caso de que funcionarios o empleados gubernamentales les pidan dinero o recursos adicionales procedan a poner su queja, su denuncia.

Explicó Angelica Pedraza que hay varios mecanismos para denunciar. Puede ser directo en el portal «Quejas y Denuncias Tamaulipas». Aquí la que denuncia se puede hacer las 24 horas de la semana, y tras hacerlo se recibe un Folio.

Otra forma de denunciar es acuerdo al Piso 14 de la Contraloría, en el Departamento de Quejas y Denuncias, o bien hacer al mail de Quejas y Denuncias.

Detalló la funcionaria que «la corrupción es un fenómeno multifactorial».

[email protected]