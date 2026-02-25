Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, celebró la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 435/2025, al determinar por unanimidad que la justicia federal no ampara ni protege a Francisco “N”, por los delitos graves de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gómez Núñez dijo que con esta decisión la orden de captura se mantiene vigente y queda sin efecto la suspensión previamente concedida, por lo que la medida es ejecutable de inmediato.

Sostuvo que la resolución representa un momento de alto impacto para la vida pública de Tamaulipas y de México. Durante años, el pueblo clamó justicia y que se investigaran y sancionaran los actos ilícitos cometidos desde el poder. Hoy, el máximo tribunal del país envía un mensaje claro: en el Estado de Derecho no hay espacio para privilegios ni excepciones y la transformación del país no convive con la impunidad.

Corresponde ahora a la Fiscalía General de la República solicitar a la autoridad competente la emisión o reactivación de la ficha roja ante la Interpol e iniciar los trámites ante el gobierno de los Estados Unidos para su detención con fines de extradición.

“Nadie puede sustraerse de la acción de la justicia”, expresó.

Dijo que el fallo reafirma que la ley debe estar por encima de intereses particulares y viejas prácticas de impunidad que por décadas erosionaron la confianza ciudadana y manejaron a su antojo el Poder Judicial.

“Desde una visión transformadora, la exigencia social ha sido clara: verdad, legalidad y rendición de cuentas. La determinación de la SCJN no puede quedar como un hecho aislado; debe marcar la pauta para que todas las instituciones actúen con firmeza y apego irrestricto a la legalidad”, concluyó.