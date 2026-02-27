Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos temas siguen flotando en el ambiente político de Tamaulipas: La orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, y los “pantalones” de la Presidenta Claudia Sheinbaum para defender su proyecto de reforma electoral.

Del primero, es el deslinde, la orfandad en que lo han dejado sus colegas panistas. Hasta sus hijos putativos hoy lo niegan. Nadie quiere levantar la voz para defenderlo, ni sus otrora incondicionales como “Cacharro” Cantú, jefe estatal del PAN.

El CEN no ha dicho una sola palabra pese a que el prófugo es su representante en América del Norte, Estados Unidos y Canadá.

Dicen que la victoria tiene cien padres y la desgracia es huérfana. En política las lealtades duran hasta el último peso o la última quincena. La traición está a la vuelta de la esquina.

Aquellos a los que ayudó, no pocos hoy millonarios, lo ven como estorbo para sus aspiraciones. Brincaron de tribu o cambiaron de partido cuando el barco azul se hundía. Los más quieren salvar el pellejo.

Solo y a su suerte. Los de su círculo íntimo traicionaron lealtades, lo que no es nuevo en la condición humana. Es parte de la lucha por el poder.

Todos callados, hasta el carnal aficionado al porno; su ex secretario General de Gobierno, Truko Verástegui, espera agazapado el momento de arrebatarle lo que queda del PAN Tamaulipas.

Parece ¿es? un apestado ¿en dónde los alcaldes que llevó al poder? ¿y la bancada panista en el Congreso del Estado? ¿y sus amigos a los que hizo magistrados del Tribunal de Justicia? ¿en dónde El Árabe Nader, su primer secretario de Administración?. Callados.

¿En dónde anda la senadora Sanmiguel? No voltea, ni sus cuatachos ex secretarios del gabinete. Pareciera que saben que es culpable y participan de una dulce venganza. Los arrastró a la corrupción.

¿Y los diputados federales del PAN Tamaulipas? Ni una voz, menos un desplegado o una manifestación callejera apoyando la versión vacuna de ser un perseguido político. Con su silencio avalan estar de acuerdo con el próximo encarcelamiento.

En la última sesión del Congreso local, la diputada Lucero Martínez López subió punto de acuerdo para pedir al INE y Relaciones Exteriores, expliquen de una vez y entreguen copias de los expedientes sobre el estatus de nacionalidad del ex Gobernador. Esperan pronta respuesta.

Es que, dicen, cuando le conviene se asume mexicano; cuando no, se dice “gringo”.

Por cierto, el hombre armó -vía remota- escándalo al aire en el noticiario de Azucena Uresti (Radio Fórmula) al tratar de refutar al diputado moreno Arturo Ávila Anaya, que en esos momentos era entrevistado junto al panista Federico Doring.

Don Francisco perdió los estribos, enfureció, gritó, insultó y retó a Ávila a un debate sobre narcoterrorismo, en Nueva York o Washington… Anda desesperado. Anda de mecha muy corta.

Ávila aceptó el reto siempre y cuando el señor García venga a México también a debatir… Dejó los rayones. Perdió. No puede venir a territorio porque lo encarcelan.

Cabeza tuteó al diputado. Ávila con todo respeto se refirió al ex como de “usted”, aunque sin bajarlo un facineroso, criminal, operador ilícito, imputado. No le llamó delincuente, dijo, por respeto al programa radiofónico.

Pensar que puede ser aprehendido debe generarle desesperación. Con seguridad no duerme bien y todo el día anda de mal humor.

La soledad acaba. Se ausentaron aquellos que iban a Texas a recibir instrucciones, palmadas o regaños del señor. Quisieran no haber participado en la administración.

En cuanto a la reforma electoral, el tema son los “pantalones” de la Presidenta para defender su proyecto, cuente o no con el apoyo de la mayoría calificada de las cámaras.

Por más necios que se pongan los líderes no negociará con los aliados del Verde Ecologista y PT para quedar en lo mismo: Las listas plurinominales, o aceptar que el subsidio a partidos quede igual. Si votan en contra serán señalados por la ciudadanía.

Hay convicciones. Primera vez que un jefe de Palacio Nacional se “faja” en no modificar una iniciativa, lo que le vale estrellitas en su popularidad, que al final podría darle los votos para sacar el decreto. Cumplirá con mandar el proyecto a la cámara baja y que los legisladores se pongan de acuerdo o voten en contra.

En lo local el Gobernador Américo Villarreal Anaya recibió en Matamoros al titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, para hacer una evaluación del programa de construcción de vivienda en Tamaulipas y la firma de convenio que permitirá -por primera vez- a los trabajadores del Gobierno estatal y magisterio contar con una casa dentro de Vivienda para el Bienestar.

Romero hizo un reconocimiento al ejecutivo, por lograr que Tamaulipas sea el estado que más vivienda tiene en construcción. Suman 26 desarrollos en que se erigen hasta 84 mil casas, 60 mil de Infonavit y 24 mil de la Comisión Nacional de Vivienda.

En el ámbito universitario, el Rector de la UAT, Dámaso Anaya, se reunió en Cdmx con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar. Acordaron impulsar programas conjuntos para fomentar la práctica del boxeo entre la comunidad universitaria.