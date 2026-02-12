Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Jesús Arnoldo Gómez González, señaló que la celebración del Día del Amor y la Amistad traerá un repunte de entre 30 y 50 por ciento en la demanda de servicios, dependiendo del giro del establecimiento.

“La demanda de esos días aumenta en esos porcentajes pero tiene que ver mucho el giro, hay negocios que se dedican más al tema de café, de desayunos, también varía porque hay compañeros que tienen restaurant bar, con servicio nocturno”.

Explicó que la fecha, al caer en sábado, favorece tanto a comensales como a empresarios, y que la afluencia se extiende desde el 13 hasta el 15 de febrero, ofreciendo opciones para quienes buscan ambientes más tranquilos.

“Los restaurantes aprovechan los tres días al 100 por ciento. La demanda puede aumentar hasta un 50 por ciento en algunos giros, sobre todo en cenas y servicios nocturnos”, precisó.

El dirigente destacó que, aunque la asistencia presencial ya se normalizó tras la pandemia, el servicio a domicilio se mantiene como una alternativa sólida, gracias a las aplicaciones y a los servicios locales que apoyan a los restauranteros.

“Las plataformas digitales se consolidaron en Victoria durante la pandemia y hoy siguen siendo utilizadas. Personalmente, siempre me inclinaría por apoyar el comercio local, mientras se cuide la calidad de la entrega y el servicio”, añadió.

Con este panorama, los restauranteros esperan que la celebración de San Valentín dinamice la economía del sector, tanto en la atención en mesas como en pedidos a domicilio.