Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará, el próximo lunes al Senado de la República, una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, lo que permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos.

“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí si no porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, enfatizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la reforma se fundamenta en tres principios fundamentales: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera. Expuso que la propuesta está dirigida a eliminar las pensiones exorbitantes en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que entre las pensiones exorbitantes entre personal de confianza destacan: Luz y Fuerza del Centro en Liquidación con 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos, de los cuales, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), 544 personas pensionadas reciben ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo Federal por un total de mil 827 mdp anuales. Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados reciben montos superiores a los de la Presidenta de México, por 4 mil 496 mdp anuales.

En Nacional Financiera (Nafin), nueve personas pensionadas reciben un ingreso superior a las percepciones netas de la Presidenta, por 16 mdp anuales. Del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 pensionados perciben más que la primera mandataria por un monto de 37 mdp anuales. En el caso de Bancomext, son 22 personas pensionadas que reciben montos superiores a la Presidenta por 45 mdp anuales.