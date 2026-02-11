Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Arroyo Pérez llamó a revisar el manejo de recursos en el Ayuntamiento de Aldama, al señalar que persisten prácticas contrarias a los principios de transparencia y honestidad que se prometieron a la ciudadanía.

Arroyo Pérez, quien se pronunció como ciudadano preocupado, advirtió que existen fuertes sospechas de que los apoyos sociales se han convertido en nóminas infladas y pagos a “aviadores”, mientras que el presupuesto municipal se destina principalmente a una nómina “gorda”, combustible, restaurantes y viáticos.

“El principal argumento de campaña fue la honestidad, pero hoy vemos que se replican actos de corrupción”, expresó.

El edil subrayó que su intención no es confrontar sino visibilizar la necesidad de rendición de cuentas y de un uso responsable de los recursos públicos en la administración de la alcaldesa María Noemí Sosa Villarreal.

Cabe hacer mención que la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas ya había detectado irregularidades en el municipio de Aldama durante el ejercicio fiscal 2023.

Dichas observaciones fueron difundidas en su momento y forman parte de las cuentas públicas que aún requieren aclaración.

Arroyo insistió en que la ciudadanía merece un gobierno que cumpla con los principios de “no mentir, no robar, no traicionar y tenerle amor al pueblo”, y que cualquier desviación debe ser atendida con transparencia.