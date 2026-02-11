Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En los últimos dos años (2023-2025) Tamaulipas registró una reducción histórica del 57% en la incidencia delictiva, informó el coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, José Luis Loperena González, quien imputó los avances al trabajo conjunto entre autoridades estatales y la iniciativa privada.

El empresario reconoció que la articulación de esfuerzos interinstitucionales ha permitido disminuir los principales delitos de alto impacto, consolidando un entorno de mayor confianza para la ciudadanía y la inversión.

“Con 213 sesiones en 2024 y 216 en 2025, el seguimiento puntual en las mesas de paz ha sido clave. Incluso el gobernador ha estado presente en varias de ellas”, señaló.

Destacó sin embargo que la percepción ciudadana puede variar, y depende de cada región pero, lo que sí es un hecho es que no se puede estar satisfecho porque la seguridad es un tema que todos los días se tiene que construir y para ello no solo es importante la colaboración interinstitucional sino también la participación de la sociedad.

Loperena explicó que la seguridad en Tamaulipas se ha reforzado con infraestructura como la instalación de mil nuevas cámaras de vigilancia en 2026, lo que busca generar certidumbre para el desarrollo económico.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el delito de secuestro pasó de 19 casos en 2024 a solo 8 en 2025, reflejando una baja significativa.

El coordinador reconoció que la extorsión sigue siendo un desafío y que se combate con lineamientos federales más especializados, poniendo énfasis en la investigación y en atacar las distintas modalidades.

“Este delito tuvo 103 denuncias en 2024 y 115 en 2025. Es un tema que requiere puntualidad y mayor especialidad en la investigación”, afirmó.

Cabe recordar que, datos de la ENVIPE 2024 colocaron a Tamaulipas entre los siete estados con la tasa más baja de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional.