Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el que reconoció la “valentía y rápida” actuación de las fuerzas armadas nacionales y otras autoridades en el marco del despliegue en el que cayó abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En un mensaje en redes sociales, el representante de Washington en México aseveró que esa acción “fue un duro golpe” en contra una de las organizaciones criminales más violentas en el mundo.

“Presidenta @Claudiashein, reconozco la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el CJNG. Este fue un duro golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que perjudican a nuestras comunidades”.

El diplomático consideró que los mexicanos deben estar orgullosos de sus fuerzas armadas y la determinación que mostraron en la ejecución del operativo.

“El pueblo mexicano puede enorgullecerse de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos mantener esa misma determinación. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá. Estados Unidos apoya firmemente a México como socio soberano”.