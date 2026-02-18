Por Agencias

Altamira, Tamaulipas.- A casi una década del feminicidio de Jessica y su hija Scarlett -quien tenía ocho meses de gestación-, un juez vinculó a proceso a Carla “N”, la taxista señalada como presunta cómplice en el traslado de Cinthya Fátima, autora material del crimen ocurrido el 27 de marzo de 2018 en la colonia Nuevo Progreso. El juzgador determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar la investigación en su contra.

Carla “N” habría participado en el traslado de Cinthya Fátima, quien ya fue sentenciada a 85 años de prisión por ambos feminicidios. La resolución judicial abre una nueva etapa procesal para definir su grado de responsabilidad en los hechos.

“La vinculación representa un avance después de años de dilaciones derivadas de amparos y otros recursos legales promovidos por personas relacionadas con el caso”, señaló, Martha de la Cruz, integrante de la colectiva Mujer Manglar en Tampico

Agregó que el proceso permaneció estancado durante varios periodos, lo que retrasó el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, tras los hechos de un crimen que ocurrió cuando Jessica acudió a una cita bajo la promesa de recibir ropa para su bebé. Días después, su cuerpo fue localizado debajo de una cama en la vivienda de Cinthya Fátima.

La exigencia de que todos los involucrados enfrenten responsabilidad penal es un clamor de colectivos y ciudadanía por la que se prevé que en las próximas semanas los juzgadores celebren una nueva audiencia para dar seguimiento a la causa. (David Castellanos Terán/La Jornada/Foto de redes sociales).