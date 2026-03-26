Por Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una mujer extranjera falleció este miércoles en una clínica de cirugías estéticas en la ciudad fronteriza de Reynosa. De acuerdo con fuentes oficiales la paciente empezó a sentirse mal al momento de ingresar al quirófano y habría sufrido un infarto.

Personal de Protección Civil arribó al lugar, pero la joven mujer ya había fallecido; al sitio también se presentaron elementos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las averiguaciones con el fin de determinar las causas del deceso.

Las autoridades forenses dijeron que revisan los protocolos propios de una cirugía que establecen los parámetros médicos para poder determinar la responsabilidad de la clínica y de los médicos que aplicaron los medicamentos previos.

De acuerdo con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, las clínicas estéticas deben cumplir una reglamentación jurídica para ofrecer servicios médicos y revisiones periódicas de la autoridad competente.

Personal de la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios (Coepris) también investiga el funcionamiento, los permisos correspondientes, las observaciones previas al hecho y el cumplimiento de los dictámenes de la dependencia federal.

Los servicios de clínicas particulares de cirugías, servicios oftalmológicos, dentales y medicina patente son las empresas que se han desarrollado en los últimos 50 años en las 10 ciudades fronterizas, a las que acuden ciudadanos estadunidenses que solicitan servicios médicos en territorio mexicano, pues en su país los servicios médicos son muy costosos.

En 2020, se registraron fallecimientos de pacientes en clínicas de Matamoros y Reynosa donde murieron mujeres tamaulipecas, entre las que destaca una residente de San Fernando, a quien le aplicaron anestesia caducada y los fármacos para recuperar a los pacientes afectaron el cerebro de la persona y falleció. (Martín Sánchez Treviño/La Jornada).