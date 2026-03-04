Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Trabajo en Tamaulipas Luis Gerardo Illoldi Reyes reconoció que la industria maquiladora enfrenta un escenario complejo, especialmente en Matamoros, donde se concentra la mayor pérdida de empleos.

En lo que va del año se han registrado alrededor de 2 mil 400 plazas menos, con casos emblemáticos como el cierre parcial de Tridonex y el incendio en la planta de Spellman.

Illoldi explicó que la dependencia está trabajando en la recolocación de los trabajadores afectados, aprovechando su experiencia y capacitación específica en la industria de exportación.

“Lo ideal es que se recontraten en otras maquiladoras, ya que cuentan con perfiles altamente calificados”, señaló.

El funcionario destacó que algunas empresas ya han mostrado interés en absorber esta mano de obra, aunque los procesos dependen de las estrategias comerciales de cada compañía.

En cuanto al panorama estatal, Luis Gerardo Illoldi subrayó que la caída representa cerca del 2% del empleo formal en el sector maquilador, y que municipios como Reynosa y Nuevo Laredo mantienen condiciones de estabilidad

Por último, adelantó que se trabaja en un paquete de incentivos fiscales junto con la Secretaría de Finanzas, enfocado en la inclusión laboral de personas con discapacidad, aunque descartó por ahora abrir estímulos generales para la industria maquiladora, a fin de no alterar las proyecciones recaudatorias del Estado.