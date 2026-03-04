Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, (SET), Silvia Martínez Guerra, informó que en los últimos tres años se han invertido 2 mil 598.7 millones de pesos en construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles públicos de todos los niveles educativos, gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y el federal.

En conferencia de prensa, presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la funcionaria explicó que las obras se han realizado tanto a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa como del programa federal Escuelas Nuestras, que involucra a padres de familia y comunidades escolares en la administración participativa.

Las prioridades de inversión han sido la rehabilitación de redes eléctricas e hidrosanitarias, subestaciones y transformadores así como la construcción de aulas nuevas por expansión de matrícula y la rehabilitación de aulas didácticas en mal estado, además del equipamiento y obras complementarias como techumbres y bardas perimetrales.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte del compromiso del programa Tamaulipas Educa, que busca garantizar escuelas dignas y seguras para los estudiantes.

Además, resaltó el programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, que inició en 21 municipios y se amplió a cuatro más en este ciclo escolar. “Este programa fortalece la economía familiar y asegura condiciones de igualdad para el acceso y permanencia escolar”, señaló.

En esta rueda de prensa estuvieron presentes el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, la directora general del ITACE Claudia Anaya Alvarado, y Julio Martínez Burnes director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología.