Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La ambición de los políticos no tiene límites. Siempre el madruguete por delante, el agandalle y oportunismo.

Nunca como hoy se habían “calentado” tantas y tantos por una tan lejana sucesión gubernamental y de ayuntamientos. Andan fuera de lugar despreciando los tiempos y las reglas de urbanidad política, perdiendo el respeto a la ciudadanía.

El “disparo” oficial del proceso electoral se dará el segundo domingo de septiembre -2026-, con la instalación del Consejo General del IETAM, comicios de alcaldes y diputados locales.

Por la gubernatura el periodo inicia en septiembre del 2027, es decir, ¡dentro de año y medio!

El 17 de diciembre a más tardar los partidos deberán decidir el método por el que designarán a sus candidatos y comunicarlo al árbitro.

Las precampañas se realizarán del 20 de enero al 28 de febrero del año de la elección (2027 y 2028). Ello con fundamento en la Ley Electoral vigente. Puede darse la reforma política nacional que cambie el panorama en Tamaulipas, reduciendo tiempos.

Tiene razón el Gobernador Américo Villarreal Anaya en jalar orejas a los desbocados. No puede permitir que impere la anarquía. Por lo menos meter en orden a los de Morena, que son los más porque es el partido con mayor intención del sufragio, el favorito.

El registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos se dará entre el 27 y 31 de marzo del 2027, dentro ¡de más de un año!.

A como está la Ley, y los arreglos con el INE en la elección concurrente, las campañas serían del 18 de abril al 3 de junio del año venidero. La elección el 6 de junio del 2027, diputados locales, ayuntamientos y diputados federales.

La de Gobernador el 4 de junio ¡del 2028!, distante años luz y aun así hay damitas y varones enloquecidos, metiéndole lana oficial, entregando dádivas, pagando encuestas que les favorecen.

Muchas y muchos promocionándose, peleando bajo la mesa y sin pedir permiso al jefe político, que no puede estar de mirón.

Después del golpe sobre la mesa que dio Américo, a ver si le bajan una rayita a sus ansias por seguir en el poder y dilapidar dinero del erario.

Bien dicen que cuando la ansiedad de poder se combina con falta de escrúpulos, terminan erosionando lo más valioso del sistema democrático: La equidad de la competencia. Quien no respeta los tiempos de competencia, difícilmente respetará los presupuestos si es que llega a gobernar.

El golpe sobre la mesa de AVA el domingo, tuvo repercusiones el lunes en la ceremonia de Honores que presidió el ejecutivo, y a donde asistieron alcaldes y funcionarios.

El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno dijo que en el Congreso del Estado “no hay adelantados” rumbo al 2027. Los legisladores hacen trabajo territorial en sus distritos. Se sumó al liderazgo del Gobernador como jefe político.

A ver si ya dejan de gastar dinero público en promoverse. De pagar encuestas, de decir que ya le toca tener una Gobernadora a Nuevo Laredo, porque no ha tenido acceso al poder desde 1945 con Hugo Pedro González Lugo; o Reynosa, que solo registra como Gobernador a Marte R. Gómez.

En Monterrey, fue aprehendida Karina Barrón Perales, oriunda de Villa de Casas, parte la dinastía que por años dominó el municipio a sangre, terror y corrupción.

Emeterio Barrón Tijerina llegó a la presidencia en el gobierno de Manuel A. Ravizé, pero fue destituido como autor intelectual del homicidio de Mauro Alemán, residente del ejido San Vicente.

Junto a Barrón, como homicidas materiales fueron procesados policías municipales enviados por el propio alcalde a asesinar al ejidatario por no comulgar con su filiación política.

También enredado en hechos criminales, José Armando Ortiz Barrón (primo de Armando y Ascensión Barrón Tijerina) fue alcalde del pueblo en medio de escándalos, uno por pagarle al DIF estatal con cheques de hule.

Con el panismo de Cabeza fue presidente el “cachorro” Arturo Barrón Perales. Hizo una administración entre borracheras y golpizas a su esposa. Fue detenido en febrero del 2021 por violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones y tentativa de feminicidio.

También entre escándalos de corrupción fue alcaldesa Janet Barrón Perales, hermana del guarapeto, que trató de reelegirse.

Es el ADN que trae la aprehendida en la capital regia, ex diputada local y federal por aquella región, quien un día vino a Casas a apoyar a su hermanito como candidato independiente -otra vez- a la presidencia del pueblo. Ahora es la revelación de Movimiento Ciudadano.

En el ámbito de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado entregó el Premio Universitario 2025 “Dr. Norberto Treviño Zapata” en la categoría de Investigador Joven, al Dr. José Lázaro Martínez Rodríguez, en reconocimiento a su ascendente carrera en el campo de la investigación científica en la máxima casa de estudios.

Esto se dio en el marco de la Asamblea Solemne de Reconocimiento al Mérito Universitario, en que el Rector dijo que, esta distinción que confiere la casa de estudios, no solo reconoce una trayectoria en construcción, sino que forma parte de una política institucional para fortalecer la investigación desde etapas tempranas.