Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la conectividad y el desarrollo urbano en la capital de Tamaulipas, el Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), proyecta la continuidad de la obra del bulevar José López Portillo con una nueva etapa programada para este 2026.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, informó que este último tramo contará con una inversión aproximada a 300 millones de pesos y permitirá dar continuidad a esta vialidad estratégica para la movilidad en la ciudad.

Subrayó que la tercera fase contempla alrededor de 2.5 kilómetros de construcción y recordó que la primera fase comprendió la construcción de esta vialidad desde el Planetario a la colonia La Moderna, mientras que la segunda fase está actualmente en proceso, la cual abarca desde la citada unidad habitacional al Puente de la avenida “Carlos Adrián Avilés”.

Con esta inversión, Cepeda Anaya indicó que el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con el desarrollo de infraestructura moderna y funcional, para impulsar la movilidad urbana y, por ende, mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.