Por Agencias

Ciudad de México.- Con el voto exclusivamente de Morena, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de una sesión en que PT y PVEM ratificaron su rechazo a la propuesta. La oposición también confirmó su negativa.

Tras un debate de apenas una hora de duración, el dictamen fue aprobado por 25 votos en favor y 21 en contra, por parte de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales; mientras que en el caso de la Comisión de Reforma Político-Electoral se avaló con 20 votos en favor y 18 en contra.

En total, el dictamen se avaló de manera apretada por 45 sufragios en pro y 39 en contra y fue enviado a la Mesa Directiva de la cámara para que lo incluya en el orden del día de la sesión de mañana, donde el debate será pactado y solo entre los seis coordinadores parlamentarios, para evitar una confrontación.

Durante el encuentro, que sólo tuvo dos rondas de intervenciones, con intervenciones de tres minutos por cada legislador, los emecistas Pablo Vázquez Ahued y Sergio Gil lamentaron que la propuesta de Sheinbaum no se haya discutido tema por tema, y artículo por artículo, como propuso el partido naranja, y contrastaron la iniciativa de reforma electoral de su propio partido con la de la mandataria federal.

En ese tono, indicaron que la enmienda de Sheinbaum, “además de descafeinada”, no atiende diversos aspectos importantes de la actividad electoral en México, entre ellos el uso de recursos de origen ilícito en las campañas.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Abigail Arredondo adelantó el voto en contra del tricolor, por diversas razones, entre ellas por el hecho de que no se aborda –dijo- la incursión del crimen organizado en los comicios, ni el financiamiento ilícito en las campañas, la “violencia política extrema”, el “chapulineo” legislativo, la sobre representación y el uso de los programas sociales con fines electorales.

“Ninguna de estas propuestas las vimos reflejadas en el dictamen, que carece de gran legitimidad, porque fue hecha en la clandestinidad, en lo oscurito. Fue hecha, me da vergüenza decirlo, en una oficina de Palacio Nacional, y así no se construyen los acuerdos” recalcó la legisladora, quien calificó la propuesta como una “simulación”.

Para la diputada queretana, la iniciativa del Ejecutivo busca en realidad un “control absoluto del poder”, a diferencia de las reformas electorales de 1976, 1990, 1994, 2008 y 2014, que “fueron construidas desde la oposición y la ciudadanía, no desde Palacio Nacional y no desde el Poder. Por eso el PRI va en contra, porque quieren eliminar a la competencia y no toleran la crítica”.

En el turno del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González subrayó que para su instituto político “no es fácil” fijar postura sobre el tema, pues “hemos sido objeto de un linchamiento mediático en los días recientes”, a pesar de que los petistas “no defienden una postura de mezquindad, ni privilegios, ni de cuotas y cuates”.

Luego de recordar que la figura de los legisladores de representación proporcional fue creada para “darles voces a las minorías apabulladas por el otrora partido de Estado”, Vázquez González insistió que “en el PT no nos identificamos como oportunistas ni mezquinos, ni rehuimos el debate serio y profundo donde se escuchen todas las voces”.

Los petistas, abundó, “estamos ante una postura de que todos ganemos, las mayorías y las minorías, y que no sólo impere el martillo del más fuerte. Por ello, nuestro grupo parlamentario nos apartamos de este dictamen, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de la presidenta Sheinbaum”.

También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó por primera vez con claridad que no acompañaría la propuesta de la mandataria.

En la voz del diputado Ricardo Astudillo, indicó que, aunque el dictamen presenta diversos avances y coinciden en gran medida con su contenido, “al analizarlo a profundidad, consideramos que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse”.

Lo anterior, dijo, “para garantizar un principio fundamental: la equidad en la contienda electoral y las reglas de competencia, que permiten que todas las fuerzas compitan en condiciones justas, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía”.

Con tono de cautela, Astudillo apuntó: “Con el mayor respeto hacia el esfuerzo que significa esta propuesta, y a pesar de coincidir en varios puntos, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para alcanzar condiciones de igualdad en la contienda. Con respeto, responsabilidad, institucionalidad, y sabiendo que siempre puede perfeccionarse desde el diálogo”.

El panista Homero Niño de Rivera, por su parte, calificó la propuesta de Sheinbaum como un “panfleto ideológico trasnochado” que no pudo alcanzar consenso “ni siquiera entre sus aliados políticos, y la razón de ello es que se le encargó una tarea así a Pablo Gómez”, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral.

Luego de exponer los que consideró errores o contradicciones en el dictamen, el legislador resaltó el voto en contra de su bancada, sobre todo porque “es la primera reforma electoral que se hace sin todos los partidos políticos sentados a la mesa. Ni el PRI setentero se había atrevido a tanto”.

Además de lo anterior, subrayó, la iniciativa “solo busca más poder y control para este gobierno” y, sobre todo, porque “el mayor problema es la intervención del crimen organizado en las elecciones, y en ocho meses de trabajo (para elaborar la iniciativa) no se les ocurrió plantearlo. Quieren seguir siendo cómplices”.

Solos en la posición en favor del dictamen, los morenistas reiteraron que apoyarían la iniciativa de la mandataria. Guadalupe Morelos resaltó que la propuesta enviada por Sheinbaum responde “a las demandas y exigencias de un pueblo harto que aboga por cambios en el sistema electoral del país”.

La morenista ponderó la importancia de avalar aspectos como la reducción del financiamiento público a los partidos y la modificación del proceso de designación de los diputados de representación proporcional, y aseguró que el documento sí atiende la exigencia de frenar la entrada del dinero del crimen organizado en las campañas electorales.

Sobre el apoyo popular a la enmienda, resaltó: “lo hemos constatado en encuestas con cifras contundentes: más de 80 por ciento de los encuestados están a favor de la reforma electoral. Lo que estamos aprobando es garantía de pluralidad y de representación de las minorías. Estamos tomando impulso para dar salto hacia la reforma electoral”.

En San Lázaro, circulan versiones de que, tras el eventual rechazo de la iniciativa de Sheinbaum, mañana en el pleno de la Cámara, la próxima semana se presentaría el llamado “Plan B” en materia electoral. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).