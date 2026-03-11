Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En reconocimiento a la trayectoria y sacrificio del Policía “A” Carlos Alberto Muñiz Díaz quien perdió la vida en el cumplimiento del deber en el municipio de Miguel Alemán, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó una ceremonia de honores fúnebres, encabezada por el titular, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El Secretario recibió a los deudos del extinto policía en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Victoria, a quienes entregó la enseña nacional como muestra de respeto y solidaridad por los cuatro años de servicio dentro de esta corporación.

El cortejo fúnebre fue liderado por el Secretario, acompañado de su esposa, la presidenta del Voluntariado de la SSPT, Eva Catalina Hernández Flores; e integrantes de la línea de honor: subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez; el titular de la Coordinación General Jurídica y de Acceso a la Información, Igor Mendoza Ruiz; y el director de Operaciones de la Guardia Estatal, José Facundo Pacheco Chablé.