Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal, lamentó que aún existan maltratos y atentados contra las mujeres y llamó a que las manifestaciones del 8 de marzo sean escuchadas como un reclamo legítimo de justicia.

“Es muy trágico que aún ahora existan maltratos o atentados contra las mujeres, o contra cualquier persona. Las manifestaciones recientes son un reclamo que demanda escucha, respeto, cercanía y sobre todo justicia, porque cuando no existe la justicia surge la violencia”, expresó el obispo.

El pronunciamiento se da en el marco del Día Internacional de la Mujer y coincide con el mensaje del Papa León XIV, quien en su homilía del domingo pidió orar por las mujeres víctimas de violencia en el mundo y subrayó la necesidad de reconocer su papel fundamental en la sociedad y en la Iglesia.

En Victoria, el caso de las dos doctoras del Hospital Infantil, denunciado el pasado 30 de diciembre, se ha convertido en símbolo de indignación y resistencia. Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró que el caso está esclarecido, las víctimas y colectivos feministas reclaman sanciones ejemplares y reparación plena.

La coincidencia entre el mensaje del Papa y la postura del obispo local subraya la urgencia de atender a las víctimas con respeto y transparencia. En palabras de Tamez Villarreal: “Ojalá en todos los lugares les brindemos seguridad, respetar su dignidad y sobre todo justicia”.

PERDIDO EN SÍ MISMO, EL PRI EXIGE A FISCALÍA NO FABRICAR CULPABLES

Por su lado, el presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado resultados claros en el caso de las dos doctoras abusadas en el Hospital Infantil de Victoria, advirtiendo que no se deben fabricar culpables ni encubrir responsables.

“Claro que se tienen que dar resultados y claro que le exigimos a la Fiscalía de Justicia del Estado que los dé, no nada más en este caso, sino en todos los casos tan lamentables que tenemos en Tamaulipas”, señaló.

El dirigente priista subrayó que las mujeres deben sentirse protegidas al denunciar y que las instituciones no pueden tapar atrocidades: “No podemos permitir que nuestras mujeres se sientan vulnerables, amenazadas o desprotegidas, ya no nada más en la vida diaria, ahora también en sus centros de trabajo”.

El pronunciamiento se da en el marco de la reciente marcha del 8M, donde colectivos feministas reclamaron justicia y seguridad para las mujeres, y en un contexto de creciente indignación social por la falta de sanciones ejemplares en casos de violencia de género.

Díaz Lara enfatizó que la Fiscalía debe demostrar con hechos que las denuncias tienen resultados, para generar confianza en las instituciones y evitar que las víctimas se sientan desamparadas.