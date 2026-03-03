Por Agencias

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención de la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del ayuntamiento de Monterrey, Karina Barrón Perales, tenga un trasfondo político.

Este lunes, señaló que “en efecto, hay suficientes pruebas para demostrar” que la funcionaria falseó una acusación contra el senador morenista Waldo Fernández (por acoso y violación sexual), a quien también habría intentado extorsionar.

Luego que ayer se aprehendió a la también ex candidata al senado por el PRI y el PAN, se interrogó a la mandataria federal en torno a este caso.

“Parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación; y él demuestra que fue falsa la acusación”.

La jefa del Ejecutivo agregó: “La detención de esta persona es por haber acusado falsamente. Porque además parece que hubo extorsión, que le pidieron dinero a cambio (al senador). Claro que tienen que verse todos los hechos. Lo que entiendo es que en efecto hay suficientes pruebas para demostrar que fue falsedad de acusaciones y extorsión, eso es lo que dice la Fiscalía General de la República, que va más allá de temas políticos”. Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).