Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el PAN sigue pendiente la convocatoria para desocupar y mandar a su casa a Don Cacharro Cantú, gerente estatal representante del cabecismo.

Se da por descontado que el partido seguirá en manos del grupo como desde el 2015. Nadie les hace contrapesos ni sombras. Las escasas voces disidentes se replegaron, tal vez por temor a venganzas y persecuciones, o por miedo.

Saben bien que son violentos. Lo tienen confirmado.

El método de elección es lo de menos, delegados o voto directo. El hombre de los billetes es el dueño de los equipos, el estadio, árbitro y hasta los aguadores.

Hace algunas horas el “Rey Plurinominal (cero votos en 25 años), Gerardo Peña, festinó que el CEN autorizó a Tamaulipas iniciar el proceso. Comenzará con la definición del método y un proyecto de convocatoria.

De ahí se turnará al CEN y Permanente Nacional para el “visto bueno” con las instrucciones a Don Cachorro para que la publique.

El que manda no corre prisa. El tiempo está a su favor. En caso de llegar el 15 de mayo y no sea expedida, el principal mandadero seguirá al frente del partido hasta finales de 2027.

Por estatutos debe convocarse con dos meses de anticipación a la fecha de la asamblea electiva o voto en urnas. Iniciado el proceso electoral constitucional, marcado para el segundo domingo de septiembre del 2026, ningún partido puede cambiar de caballo.

En caso de complicarse las cosas, el prófugo de la Ley tiene la opción de nombrar una delegación estatal. Para algo está su amigo Jorge Romero, el que lo tiene como representante para América del Norte aun por sobre la orden de aprehensión.

Así pues, ni batalla intestina ni diferencias. No habrá disparos de fuego amigo porque todos están domesticados, bailan al son de la misma orquesta que marca pauta desde el “otro lado”.

Gane quien gane, el “operador” estrella seguirá siendo Verástegui. Todos vacunos con el pie en el pescuezo repitiendo en redes las novelas que les dictan. Si hubiera inconvenientes, ahí está el hacha de la expulsión que siempre les ha dado resultados.

El CDE es el último venero de billetes oficiales y no lo pueden perder por un simple proceso democrático. Los auténticos contrincantes bajaron armas antes de ir a la batalla.

Los movimientos panistas no son preocupación en la contraesquina guinda. Saben que la rezoca azul no llegará a ningún lado.

Don Makiavelo de huarache cañero sigue siendo dócil y fiel vacuno. La lealtad ante todo. Fueron falsas sus dotes de infalible “ingeniero” electoral que lo rodearon en la General de Gobierno. Con billetes y guarros armados hasta los dientes cualquiera puede imponerse.

Si va Gloria Garza u Omeheira López da lo mismo. La misma gata nomás que revolcada. Puro cuento el relanzamiento del partido. Ocho mil militantes significan menos que los mirones de un partido futbolero en la capital cotorra… Y votan el 30 por ciento.

El tema nos recuerda que en la elección del 2021 mordieron polvo sus próceres al hacer un licuado entre panistas, priístas y morenistas arrepentidos, además de emisarios de Movimiento Ciudadano. El único voto duro fue el de Hidalgo y aledaños cuando fumaban la pipa de la paz.

Desde entonces ganó en los micromunicipios áridos y cañeros. Reeligió a alcaldes pero hoy se les acabó el juego. Van pa´fuera.

De nueve distritos federales el “genio” se quedó con tres, los mismos que en 2018 ¿es el que va a sacar al buey de la barrana en 2027 y 2028?.

Por esos días mandó traer del otro lado a Mónica González García, ex funcionaria con Egidio Torre, dedicada a sus negocios particulares, y la hizo candidata a diputada federal. Mordió polvo.

Puras ocurrencias del Makiavelo.

Hizo coleccionista de derrotas a María del Carmen Pérez Rosas, mujer de armas tomar que de memoria conoce el III distrito, pero no la conocen a ella ¿la va a llamar para que reciba otra vez el desprecio ciudadano?.

No puede postular al Señor de los Caballos, Joaquín Hernández Correa, de Madero. Anda montado en el nuevo partido de derecha, Somos México.

En Jiménez incomodó en sus ranchos ganaderos a Lupe Saucedo García -ya tres veces ex alcalde-, para ofrecerle la chambita a su esposa Tere ¿le van a volver a creer?.

Enamoró y atrajo a la tricolor Yahleel Abdala Carmona para hacerla candidata en Nuevo Laredo. La muchacha colocó el segundo ladrillo de su templo al museo de los descalabros ¿va por la tercera derrota?.

Verástegui es el operador “estrellita” de aquel que le platiqué. Con ese rendimiento salen sobrando los enemigos.

La que sí tiene asegurada una diputación plurinominal, en el número uno de la lista, es Sofía García Leal, hoy regidora en Reynosa por la misma vía.

Y algo que presumir. Por intervención del Gobernador Américo Villarreal, la cuera tamaulipeca ya está apuntada en la indicación geográfica del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Solo puede ser elaborada en Tamaulipas.

Está al lado de otros productos mexicanos como el mezcal de Oaxaca, los Gabanes de Huayapan, Catrinas de Barro de Capula, cajeta de Sayula, cecina de Yecapixtla, chorizo de Malpaso.