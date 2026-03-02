Por Agencias

Montemorelos, Nuevo León.-Dos menores de 17 años resultaron lesionados luego de que cayeron de un barranco de más 100 metros de alto mientras iban conduciendo un automóvil tipo racer en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

Según el reporte de Protección Civil de Nuevo León el accidente se registró por la noche del 28 de febrero sobre el Camino a la Trinidad y Camino a la Hacienda, en la región de Paraje de piedra en la mencionada cabecera municipal.

“Por el tipo de donde quedaron (el vehículo), abajo del arroyo de un cañón, las maniobras para rescatarlos vía terrestre, iban a ser muy difíciles, de muchas horas, se optó por utilizar el helicóptero de Protección Civil del Estado con una maniobra muy conocida como la ‘Línea larga’. Van (los dos) estables”, destacó el director de la institución estatal, Erik Cavazos.

De acuerdo a las autoridades, los heridos eran una paciente femenina fue trasladada al Hospital Zambrano y un masculino, con lesiones tipo policontundido con neumotórax, a quien se trasladó al Hospital Muguerza Obispado; no se dieron a conocer las identificaciones de los heridos.

Tras el reporte, además de las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, acudieron personal de Protección Civil de Allende y Montemorelos, integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), personal especializado en manejo de Helicóptero Kilo de Protección Civil Estatal, así como ejidatarios y voluntarios del club de racers, quienes estuvieron colaborando en las maniobras de rescate que duraron toda la mañana del 1 de marzo. (Vianney Carrera/La Jornada).