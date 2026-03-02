Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las y los productores de Tamaulipas recibirán un incentivo de 850 pesos por tonelada para respaldar los costos de comercialización del maíz amarillo producido en la entidad, informó el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

Agregó que, como resultado de las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya ante las instancias del Gobierno Federal y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al campo tamaulipeco, se logró este apoyo extraordinario que garantiza la comercialización de 8,500 toneladas de grano, generando condiciones más favorables para las y los productores tamaulipecos y fortaleciendo la economía del sector agrícola.

El titular de la dependencia estatal destacó que, con esta medida, el productor tamaulipeco obtendrá un ingreso entre 20 % y 25 % por encima del precio actual de mercado del maíz amarillo, reflejo de un compromiso con la justicia económica y la transformación del sector agrícola.

Varela Flores exhortó a las y los productores a realizar su trámite a partir de este lunes 2 de marzo en las ventanillas de la dependencia federal correspondiente, con el fin de asegurar su acceso oportuno a los beneficios del programa.

Asimismo, precisó que este incentivo forma parte de un programa de carácter federal, por lo que los trámites deberán realizarse directamente ante las instancias autorizadas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Tamaulipas, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por dicha dependencia.