Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando en la región fronteriza de Tamaulipas la autoridad decomisa huachicol o hidrocarburos, las miradas voltean hacia panistas del pasado.

Tienen fama histórica de ser los iniciadores del tráfico de combustible para venderlo en los Estados Unidos, o viceversa, traerlo de contrabando. El aroma del huachicol comenzó en Reynosa y se extendió como manto celeste por el territorio estatal.

Son dueños de empresas transportistas en la frontera, anexas y lado gringo, con no muy buena imagen.

Según el currículum de JR, como responsable del taller del grupo GOR (iniciales de su padre Gómez Reséndez) llegó a manejar hasta 120 unidades, 200 remolques y 30 autotanques.

Pero es dueño de otras líneas: Autofletes Gómez Leal, Autofletes Santa Elena, Gore Freight Company y Transportes Colnaga

El panista y ex diputado Francisco Garza de Coss, de Reynosa, tiene líneas de autotransporte, y lo mismo el ex legislador cabecista Francisco Elizondo Salazar. Por eso la percepción, o sospecha.

En uno de sus libros, la periodista Anabel Hernández da pelos y señales de la participación de la empresa GOR (donde JR es de los socios) en el contrabando de combustibles.

Pues bien, la reciente novedad es el decomiso de más de dos millones de litros de combustible ilegal, realizado por autoridades federales en el municipio de Reynosa (para variar).

Al respecto, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, pidió llegar al fondo del asunto para identificar a los auténticos responsables del huachicol, y no solo por encimita.

“No cejemos en llevar a sus últimas consecuencias quiénes son los propietarios de ese predio, los autotanques que tienen esa cantidad de combustible”, dijo a los reporteros.

¿Quiénes son?. No es asuntos de raterillos de crucero o salteadores improvisados de brecha. Decomisaron 18 autotanques, seis tractocamiones, 49 contenedores y otros depósitos de almacenamiento, algo que no es para principiantes de a pie sino de una banda bien organizada con estructura y protección.

La autoridad competente no ha dicho más. Nadie ha rebelado nombres de los dueños del terreno y tractocamiones y tanques.

Tiene razón Américo Villarreal: Hay que llegar al fondo, ponle nombre y apellidos a los dueños del contrabando, o prestanombres, a las empresas involucradas, placas y concesiones de Transporte Federal, facturas y socios.

Lo que pide el Gobernador es exhibir el botín y a los beneficiarios del delito, demostrar que en Tamaulipas no se persigue y castiga al chofer de una pipa mientras los patrones y dueños son intocables.

Que el caso no quede en boletín oficial y fotografías.

Es muy fácil decir y atribuir presuntos delitos a transportistas que a lo mejor no tienen nada que ver. Mientras no aparezcan los nombres de los propietarios verdaderos, la percepción seguirá siendo que, además del combustible, también se roba la verdad.

Tamaulipas necesita saber la historia completa.

En julio del 2025 la FGR aseguró más de 1.8 millones de litros de hidrocarburo, tractocamiones y decenas de contenedores. Nos quedó a deber la verdad. Nunca explicaron sobre los responsables.

Por entonces la voz callejera adjudicó a JR Gómez (o una de sus empresas) la propiedad del terreno donde se halló el “cuerpo del delito”.

Tema aparte, pues sí, a partir del 23 de enero de 2027 el Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá como presidenta a una mujer.

Ese mismo año le tocará organizar la elección de alcaldes y diputados locales; en 2028 la gubernatura y en 2030 otra vez ediles y legisladores ¿quién le gusta para que presida el organismo?.

La convocatoria fue expedida por el INE ¿por qué tanta prisa? ¿por qué tanta anticipación?. Faltan alrededor de diez meses para que culmine el periodo de Don Lupe Ramos Charre.

Y viene la elección de dos consejeras más, que deberán ser nominadas a más tardar el dos de noviembre del 2026. Son tiempos de mujeres.

Ya dirigió el Instituto una mujer, María de los Angeles Quintero Rentería. El INE dará fin al proceso de nombramiento de tres consejeros que dejó pendientes el 31 de octubre del 25´ por falta de idoneidad de los participantes. Quedaron pendientes dos asientos. Recibió nombramiento Alfredo Díaz Díaz.

¿Quién para suceder a Ramos? La convocatoria dice que pueden apuntarse quienes aspiraron el año pasado: Milagros Paz Rodríguez, Ma Isabel Tovar de la Fuente y Emilia Valero Salinas.

Ya entrados con los partidos, Morena arrancó el fin de semana la integración de los Consejos Municipales de los Comité seccionales, que al final sumarán 43, uno por cada municipio.

No significa que quienes los presidan serán candidatos a las presidencias municipales. Lo aclaran muy bien las autoridades partidistas.

Entre el 28 y 29 de marzo, se formaron los consejos de Matamoros, Miquihuana, Hidalgo, Ocampo, Llera, Gómez Farías, Cruillas y Villagrán.

Sana distancia: Nadie que aspire en el proceso interno, podrá presidir una asamblea en el ámbito territorial en el que busque participar.