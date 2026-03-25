Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), Víctor González Salum, reconoció que existe un déficit de psicólogos en los planteles del estado y la demanda de atención psicológica para los estudiantes supera la capacidad actual.

En reunión nacional de colegios de bachilleres, González Salum planteó la necesidad de contar con más plazas de psicólogos, propuesta que fue respaldada por todos los COBAT del país.

La Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP analiza la posibilidad de autorizar nuevas plazas, pero mientras tanto, en Tamaulipas se busca atender la problemática con un convenio local.

“Por lo menos en los 23 planteles más grandes del estado necesitamos la presencia de un psicólogo. Un solo especialista puede tener hasta 200 alumnos, lo cual es demasiado”, señaló.

El directivo adelantó que ya está listo un convenio con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mediante el cual estudiantes de psicología de la Facultad de Trabajo Social realizarán prácticas profesionales en los planteles del COBAT.

“El rector nos abrió las puertas y pensamos que de esa manera podemos tener más capital humano para atender este problema mientras vemos si nos autorizan plazas”, explicó.

Cabe mencionar que la falta de profesionales en psicología es un problema general que afecta no solo a la educación media superior sino a educación básica debido, precisamente a que en los últimos años no se han abierto plazas para este tipo de especialistas.