Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del congreso del Estado, Humberto Armando Prieto Herrera, fijó postura respecto a las observaciones realizadas a diversas cuentas públicas municipales, advirtiendo que quien no compruebe el buen destino del dinero del pueblo deberá afrontar las consecuencias.

“El llamado es claro: no podemos jugar con el dinero del pueblo. Tiene que haber orden y tiene que haber transparencia. Es por ley que se deben comprobar los gastos y fundamentarlos correctamente”, subrayó.

Asimismo, el legislador informó que la Auditoría Superior del Estado ha remitido 117 cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2024, mismas que serán analizadas por la comisión legislativa competente.

“Si algo está mal, tendrán la oportunidad de solventarlo; la ley es clara. Si no hacen bien las cosas, puede haber consecuencias administrativas e incluso penales”, enfatizó.

Durante el mensaje institucional, también destacó el reconocimiento otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la cuera tamaulipeca con la Indicación Geográfica Protegida, logro que fortalece la identidad cultural del estado y respalda legalmente la autenticidad de esta prenda emblemática.

“Es un reconocimiento que va al corazón de nuestra identidad cultural. Respaldar la cuera tamaulipeca es honrar a nuestras y nuestros artesanos, y proyectar al mundo la creatividad y el espíritu de Tamaulipas”, expresó.

Además, respaldó el llamado del titular del Ejecutivo estatal para que los actores políticos se mantengan concentrados en sus responsabilidades institucionales y eviten distracciones anticipadas de carácter electoral.

“No son tiempos electorales. Hoy nuestra obligación es trabajar, estar en territorio y cumplir con nuestra función”, concluyó.