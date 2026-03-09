Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya rendirá ante el pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno el próximo lunes 23 de marzo en el Polyforum de esta capital.

Previamente, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, se entregará el documento ante el Congreso local, el viernes 13 del presente mes.

El titular del Ejecutivo enviará a la Legislatura 66 un documento sobre el estado que guarda la administración pública estatal, durante una Sesión Pública y Solemne, el 13 de marzo, a las 11:00 horas, en cumplimiento del principio de rendición de cuentas y transparencia gubernamental.

Posteriormente, el lunes 23 de marzo a las 13 horas en el Polyforum, Villarreal Anaya expondrá ante el pueblo de Tamaulipas las acciones, programas y proyectos que a cuatro años del inIcio de su gobierno humanista han permitido consolidar la transformación e impulsar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.