Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, confirmó que su bancada votará en contra de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, por estimar que “daría pie a un partido único”, e incluso consideró que la mandataria “quizás” está mal asesorada en este tema.

“Nosotros estamos en la misma postura que hemos mantenido desde antes que llegara la reforma y, ahora que llegó, hemos dicho con toda franqueza que no la vamos a acompañar porque rompe con el sistema político mexicano, la representación política que se generó en la reforma de 1977 y se consolidó en 1996”, señaló el legislador en entrevista colectiva.

Sandoval Flores alertó que la iniciativa “provoca verdaderos problemas, no sólo porque rompe con este sistema de representación (proporcional) sino afecta también a las acciones afirmativas”.

Además, añadió, “vuelve innecesarios a los partidos políticos, y la tendencia en esa dirección es a consolidar toda la fuerza en un solo partido político. Daría pie a un partido único, y cuando mucho, a un bipartidismo”, como ocurre en Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos que hay en redes sociales y otros espacios donde se acusa de “traición” al PT y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el coordinador petista enfatizó: “nosotros somos de izquierda y somos 4T; desde que nacimos hemos sido consecuentes como partido político y nos mantenemos. Somos los que dimos la lucha, no sólo política sino de otra forma, y gracias a ese esfuerzo se dio la apertura del sistema político en México en 1977. Ir contra eso nos parece un contrasentido”.

En ese tono, admitió que “he visto que traen una campaña un poco ruda contra nosotros, nos acusan de traidores y bueno, si ser consecuente es ser traidor, pues ahí les valemos lo que dicen”.

Luego de recordar la adherencia del PT al bloque de mayoría y el peso de dicho instituto político en la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno de la capital en 2000 y la Presidencia de la República en 2018, el zacatecano subrayó que cuando ha habido iniciativas conjuntas con Morena y PVEM, “no hemos votado una sola en contra, hasta ésta, que es un tema de retroceso democrático”.

Minimizó un eventual castigo electoral al PT por negarse a apoyar la iniciativa de la mandataria, e insistió que la prioridad de su bancada “es mantener la unidad, la coalición y que por un suceso no se cae el proceso. No confundamos un suceso con proceso. Aquí traemos una diferencia y simplemente no la compartimos (la reforma electoral)”.

De igual manera, dijo esperar que el llamado “Plan B” del que ha hablado Sheinbaum “venga en reforma secundaria y ahí tengamos consenso y apoyemos todos”.

Incluso confió que las eventuales presiones sobre su bancada no “doblen” a sus integrantes. “He hablado con todo el grupo del PT, que somos 49, y uno por uno hasta ahora me ha dicho que se mantienen, que son consecuentes y yo respeto esa decisión y la valoro. Esperemos que lleguemos hasta donde sea necesario y mantengamos la unidad”, apuntó el legislador.

-Morena no les va a perdonar esto, ¿ya están preparados para soportar su furia? -se le cuestionó.

-Listos para lo que venga -respondió.

Sandoval Flores alertó que en el nuevo mecanismo que se propone para asignar los diputados pluris, la iniciativa de reforma “hace una distorsión enorme” y resulta “infuncional”, pero enfatizó que esta coyuntura no debe traducirse en una división de la alianza mayoritaria, para evitar un descalabro ante la oposición, como el ocurrido en 2021.

“Todas las elecciones en las que hemos ido juntos el PT, Verde y Morena, las hemos ganado, y donde hemos ido solos, las hemos perdido todas. Veracruz y Coahuila son el mejor ejemplo. Nos necesitamos todos en la ruta de la transformación de la 4T, y espero que haya madurez política de todos y que esos que andan ahí en las redes acusándonos de mil cosas, se calmen un poquito”, llamó.

La división entre aliados en 2021, manifestó, provocó que “la transformación se retrasara tres años, porque la oposición nos instaló moratoria en reformas constitucionales. En el 21 no nos ganó la oposición: nosotros perdimos, porque diseñamos mal la estrategia, porque nos ganó la soberbia. Entonces necesitamos trabajar con humildad, análisis, reflexión y convicción. Pero bueno, si no quieren aprender las lecciones, ¿ya qué hace uno?” (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).