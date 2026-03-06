Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A un año de haber asumido la Secretaría de Energía en Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez aseguró que los colaboradores del gobierno estatal, en particular de la dependencia a su cargo, trabajan únicamente con su salario y no han creado empresas intermediarias para beneficiarse de las inversiones energéticas.

El funcionario subrayó que a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores, hoy se privilegia la transparencia y la participación directa de la administración en los proyectos estratégicos.

El titular de Energía destacó que en el pasado era común que funcionarios detectaran necesidades y conformaran empresas para ofrecer servicios, mientras que en la actualidad “nosotros no tenemos empresas, vivimos de nuestro sueldo”.

Al anunciar la conformación del primer clúster energético en Tamaulipas, resaltó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha logrado el rescate y fortalecimiento del sistema energético nacional, con la meta de avanzar hacia la soberanía en los sectores eléctrico y de hidrocarburos.

El funcionario explicó que este clúster permitirá una mayor participación de empresas locales en la cadena de valor de la industria petrolera, lo cual cobra relevancia tras el inicio de operaciones de la segunda etapa del Campo Trión en Altamira, considerado uno de los proyectos más complejos y de mayor inversión de Pemex, con un capital superior a los 10 mil millones de dólares.

Recordó que el gobernador Américo Villarreal Anaya le planteó el reto de aprovechar las inversiones de compañías como Woodside Energy para que fortalezcan a Tamaulipas más allá de una política extractivista, integrando demandas puntuales de servicios y suministros que beneficien a la comunidad local.