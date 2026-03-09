Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, confirmó que este domingo sus legisladores presentaron en comisiones una propuesta de reforma electoral que busca reducir los costos de las campañas y generar ahorros superiores a los 3 mil 500 millones de pesos.

La iniciativa, dijo, se alinea con los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y pretende abrir paso a una democracia más austera.

Muñoz Cano subrayó que el Verde ha acompañado todas las reformas constitucionales impulsadas por la actual administración federal y confía en que Morena y sus aliados respalden también esta propuesta.

“Nuestro partido ha sido un aliado extraordinario de la presidenta; en las 28 reformas aprobadas hemos estado presentes. Ahora esperamos que nuestra iniciativa electoral sea tomada en cuenta”, expresó.

El dirigente explicó que la propuesta contempla dos ejes principales: reducir los recursos destinados a los partidos políticos y eliminar las listas de representación proporcional. “Si todos los partidos recibieran la misma cantidad de financiamiento, como el caso del PT que obtiene 650 millones de pesos al año, se lograría un ahorro de más de 3 mil millones de pesos. Además, coincidimos en desaparecer las pluris, pero con reglas claras de acceso a radio y televisión”, detalló.

Respecto a la asignación de legisladores, el Verde plantea que los mejores segundos lugares en las elecciones sean quienes ocupen esos espacios, garantizando que el desempeño electoral sea el criterio de representación.

Muñoz Cano afirmó que su partido coincide en un 95 por ciento con la reforma electoral que se discute actualmente, y que las diferencias se centran únicamente en el método para sustituir a los plurinominales