Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- En atención a un reporte de extravío de una mujer adulta mayor, personal de la Guardia Estatal se dirigió al ejido San Juan del Salto ubicado en el municipio de Hidalgo para realizar un operativo de búsqueda.

Al encontrarse realizando las diligencias, la mujer fue localizada en la maleza con signos de deshidratación.

Con la finalidad de salvaguardar su integridad, elementos de esta corporación brindaron seguridad a la familia hasta arribar al hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la cabecera municipal de Hidalgo.