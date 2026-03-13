Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una coalición política, como los malos matrimonios y amoríos, suele sostenerse mientras sea negocio… O deleite.

Deja de serlo cuando una de las partes descubre que da más de lo que recibe. Lo que sigue no es la reconciliación sino el divorcio o separación.

Si hay chantaje y puñaladas como las que asestaron el Verde Ecologista y Partido del Trabajo a su socio mayoritario, el escenario se complica.

Cuando se trata de un trío -en términos amorosos- aquello se convierte en un infierno. El PT y el Verde acompañan mientras les resulte útil, pero no cuando se trata de jugársela de verdad. Así de simple. Así de fríos. Así de interesados.

La reacción de las huestes guindas en redes no esperó mucho: De traidores no los bajan, los exhiben, señalan con índice de fuego, los traen como apestados que no tendrán sosiego en lo que resta del sexenio.

Hay quienes recomiendan deshacer el trío a consecuencia de esa infidelidad bígama. Verde y PT se entregaron en brazos del enemigo azul (aunque digan que una sola vez). Le pusieron el cuerno a Morena.

A la larga, por ahí va, decirse adiós por salud psicológica.

Las fuerzas morenas comenzaron a desarrollar el “Plan B” que consiste en reformas que no necesitan mayoría calificada. La negociación es dirigida personalmente por la Presidenta (con A) Claudia Sheinbaum.

En Tamaulipas la lección no pasa desapercibida.

Vamos a ver de qué está hecha la Jefa de Palacio Nacional, de la dureza de su puño y la decisión de sacar adelante un proyecto que en efecto está fundado en demanda de las mayorías.

El Gobernador Américo Villarreal y el líder del Congreso, Humberto Prieto, están listos para secundar los decretos iniciativa de la Presidenta.

Doña Claudia ha demostrado que lo suyo no son las venganzas, así que nadie espere ver sangre en el ruedo, pero sí hacer respetar las Leyes y velar por los billetes del erario. No habrá descontón.

Vemos una presidenta más sólida y fuerte de lo que algunos anticipaban. No dudó en extraditar a Estados Unidos, por razones de “seguridad nacional” a docenas de narcos que tenían hasta 40 años protegidos por la Vieja Suprema Corte, vía amparos.

No ha dudado en apoyar bote para ex funcionarios y funcionarios, aun de su partido. Mantiene posiciones firmes en temas internacionales.

En los tiempos del PRI y PAN, los jefes de ambos (Verde y PT) ya tendrían investigaciones en la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, o estarían bajo amenazas y persecución.

¿Qué en lo local?. Se da por hecho que no habrá alianza con tales partidos al considerar que esos amores salen demasiado caros. Les ha “prestado” votos para que no pierdan el registro estatal, lo que significa subsidio del gobierno del estado vía Instituto Electoral.

En Tamaulipas el PT tiene 4 presidencias y Verde 5, que les “regaló” Morena en la alianza del 2024. En el Congreso, al PT le queda un diputado y cero al Verde. ¿Seguirán leales a sus partidos o, en una “estampida de los búfalos” manifestarán incorporarse al mayoritario?.

La respuesta es que son inteligentes, como decía el sombrerudo Cavazos Lerma: No cambian camino por vereda. La estampida viene.

Si Morena va solo en Tamaulipas en 2027 y 2028, no será por capricho y soberbia, sino por cálculo. Le es más rentable competir solo que mantener a dos que, de paso, como hijos putativos, le dieron la puñalada.

No hay político que trague lumbre.

PT: Díaz Ordaz, Nataly García Díaz; Abasolo, Alejandra Saldaña; Casas, Humberto Hinojosa; Palmillas, Sindy Monita.

Verde: Glynnis Jiménez, de Soto las Marina; Camargo, Ernestina Perales; Guerrero, Laura Peña Martínez; Jiménez, Corina Garza; Mier, Adriana Hinojosa Ibáñez.

De los diputados, seguro que Elipha Gómez, el único diputado del PT, sigue firme en apoyo de Morena.

Los diputados federales que votaron en contra ya no merecen mención.

En política la lealtad suele durar hasta que aparece una ventanilla con mejor billete y, si algo saben los oportunistas, como Arcenio Ortega Lozano, es identificar el tiempo que más calienta.

Toda relación parasitaria termina pasando factura. PT y Verde piden como grandes, presumen como decisivos y responden como pequeños.

Hay amores políticos que no merecen segunda oportunidad. Huele a separación de bienes, reclamo de cuentas y sálvese quien pueda. La bufalada comenzó la marcha hacia Morena (que luego abundaremos).

En la UAT, bajo el liderazgo del Rector Dámaso Anaya Alvarado, sigue el impulso de acciones de desarrollo científico y de talentos. Tres estudiantes de las Unidad Académica de Valle Hermoso, conquistaron los primeros lugares etapa Regional de la XXXV Olimpiada Nacional de Química, por lo que asistirán a la nacional en abril en Hermosillo, Son.

Por el Congreso del Estado, el líder Humberto Prieto tiene todo preparado para recibir el IV Informe del Gobernador Américo Villarreal, este viernes 13 a partir de las 11:00 horas en sesión pública y solemne.

Será un evento muy corto: Entregará el documento el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas en representación del ejecutivo, que será recibido por el presidente de la Mesa Directiva.

Mensajes del representante del Congreso y Villegas González.

El gran encuentro ciudadano será el 23 del presente en el Polifórum.