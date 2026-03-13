Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, informó que existe la posibilidad de ampliar los beneficios fiscales durante abril con el objetivo de aliviar el gasto de los ciudadanos sin descuidar las finanzas estatales.

El funcionario explicó que entre los estímulos se encuentran descuentos en el pago de refrendo vehicular, licencias y otros trámites, que disminuyen conforme avanzan los meses. “Se trata de que todos cumplamos con la normatividad, pero que nos pegue lo menos posible en el bolsillo”, señaló.

Ramírez González advirtió a la población que no se deje engañar por portales falsos que se hacen pasar por la Secretaría de Finanzas. “Los únicos canales oficiales son la página de la Secretaría y los medios de comunicación autorizados. No caigan en fraudes”, subrayó.

En cuanto a la recaudación, destacó que en enero se obtuvieron mil 777 millones de pesos y en febrero mil 200 millones, con la meta de alcanzar 12 mil millones de pesos en el año, cifra inédita para el estado. “Estamos siendo más eficientes en la recaudación, sin hostigar al contribuyente, usando tecnologías y mejorando la atención en las oficinas fiscales”, dijo.

El funcionario recordó que actualmente el Estado depende en un 86% de recursos federales y solo un 14% son ingresos propios, aunque la expectativa es elevar esa proporción a entre 17 y 20% al término de la administración.