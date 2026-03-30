Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vaya revuelo que armó en el mundillo político el comentario de un columnista local en que dice que la próxima gubernatura de Tamaulipas será ocupada por una mujer y ejercerá por dos años.

Según sus datos, la iniciativa de reformas a la Constitución será enviada próximamente por el Gobernador Américo Villarreal, para entrar en vigor en 2028.

Aporta datos de los presuntos artículos transitorios: “Por única ocasión la Gobernadora o el Gobernador que resulte electo el primer domingo de junio de 2028, durará en su encargo dos años”.

Le dimos una revisada al tema y estos son los hallazgos.

Tamaulipas, junto con Durango, Estado de México y Coahuila, son las únicas entidades que no han homologado la elección de su gubernatura con las elecciones federales. Desentonan en el contexto federal y no es aventurado decir que AVA le entrará al tema.

En su tiempo Egidio Torre Cantú le sacó al bulto. Querría dejar como sucesor a su compadre Alejandro Etienne Llano, alcalde de la capital, y no por dos o cinco años. Buscaba el sexenio completo.

Sin embargo, el dedazo de Enrique Peña Nieto fue para Baltazar Hinojosa.

Por eso Egidio empezó a maniobrar en contra de su mismo partido, a meterle billetes mal habidos (le mandaron para la campaña del PRI, pero le pasó el billete al PAN y Cabeza de Vaca). Se salió con la suya, hizo gobernador al de Mc Allen y ganó impunidad durante el sexenio panista.

En lugar, Torre empató la elección de alcaldes y diputados. Entre 2016 y 2018 los ayuntamientos perdieron un año, igual que la legislatura.

Cabeza de Vaca también le sacó al tema. El entonces diputado local Etienne presentó iniciativa elegir a un Gobernador por cinco años. Nunca le hicieron caso.

El hoy prófugo de la justicia quería que su pupilo Truko Verastegui ejerciera sexenio completo (era la permanencia de la familia en el poder).

En los últimos años se han actualizado varias entidades. Ahora mismo Aguascalientes tiene gobernadora por cinco años, igual que Quintana Roo. La siguiente elección se dará en 2027 junto con la federal.

Hidalgo aprobó una administración de dos años, entre 2028 y 2030, para empatar con la presidencial de 2030. Oaxaca se encuentra en el mismo camino.

En Sonora el próximo gobernador hará un ejercicio de tres años.

De municipios solo desentonan Veracruz, Durango y Coahuila. Tamaulipas está alineado.

En congresos locales, todos (incluye Tamaulipas) van acordes con lo federal, menos Coahuila. Hay muchos intereses en el tema. Tienen registro alrededor de diez partidos locales.

Hay varias iniciativas para igualar a Edomex y Coahuila, con algo que al parecer está fuera de la Ley: Nombrar gobernadores de siete años, lo cual sería excesivo a lo que dice la Carta Magna.

¿Qué caminos le quedan a Tamaulipas para no ir retrasado?. Hacer gobierno de dos o cinco años. Cualquiera, y no pasa nada. Gobernadora o gobernador entre 2028 y 2030, o entre 2028 y 2033.

Lo que no pudimos indagar es si hay “línea” para empatar al 2030 las cuatro gubernaturas que faltan, lo cual tendría que hacer Tamaulipas dentro de los principios de austeridad de la 4T. Todos se han ido acoplando.

Tarde o temprano deberá hacerlo, no puede quedarse rezagado en el firmamento nacional, menos ahora que brilla con la bandera de la 4T.

Tema aparte, el Plan B de la reforma política ya está en la Cámara de Diputados y su aprobación es inminente luego del regreso del asueto de Semana Santa ¿que afecta a Tamaulipas? Bastante y a profundidad.

La Ley Electoral concede hoy seis regidores (incluyendo de RP) y un síndico a los municipios que tengan hasta 30 mil habitantes (especificar que son habitantes, no ciudadanos).

Ocho regidores y dos síndicos cuando el municipio llegue a los 50 mil habitantes, y así sucesivamente hasta 14 regidores de mayoría y siete de minoría, con dos síndicos, a las demarcaciones con 200 mil o más habitantes.

La reforma local tiene que estar lista antes del 30 de mayo para que entre en vigor en el siguiente periodo electoral.

Suponemos que los proyectos ya están en manos de Héctor Joel, de los abogados del Congreso del Estado y el IETAM. No puede haber un municipio con más de 15 regidurías ¿cuántas de RP? Deberá ser acorde a los habitantes, o ciudadanos.

Lo demás son minucias, que los consejeros del IETAM y magistrados del Tribunal Electoral no podrán contratar seguros de vida o pensiones privadas, cajas de ahorro, es lo menos importante. Ganan mucha lana como para quejarse.

Y hablando del Gobernador Villarreal, este domingo, en su programa ‘Diálogos con Américo”, vía radio, tocó el tema del Cuarto Informe de Gobierno, un ejercicio de diálogo y reflexión sobre los avances, retos y rumbo de Tamaulipas.

Invitados especiales los secretarios Silvia Casas González, Ninfa Cantú Deandar, Carlos Aturo Pancarlo y Carlos Irán Ramírez, de Bienestar Social, Economía, Seguridad Pública y Finanzas.