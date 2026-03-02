Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Andrés “N” y Genaro “N” presuntos escoltas de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Ambos fueron detenidos el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco, cuando fuerzas federales abatieron al extinto líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se les impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Almoloya, el Altiplano, Estado de México y se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios y expuso los argumentos vinculatorios suficientes por lo que Andrés “N” fue llevado a proceso por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, y portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Mientras tanto Genaro “N” por la probable comisión de los ilícitos de portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores, también de uso exclusivo.

La FGR destacó en el comunicado número 116/26 que los hoy imputados fueron detenidos como resultado de trabajos del gabinete de seguridad del gobierno de México, específicamente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).