Por Agencias

Washington.- Donald Trump prometió este domingo “vengar” las tres bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a la Guardia Revolucionaria si no “deponen sus armas”.

“Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)”, dijo Trump en un video publicado en Truth Social sobre la muerte de soldados estadunidenses. “Pero Estados Unidos vengará sus muertes, y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”.

«Una vez más urgió a la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y a la policía para deponer sus armas y recibir inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura», agregó.

También hizo un llamado “a todos los patriotas iraníes que claman por la libertad a aprovechar este momento y ser valientes, ser atrevidos y heroicos y a recuperar su país, Estados Unidos está con ustedes, América les hizo una promesa y la estoy cumpliendo, el resto dependerá de ustedes”, indicó el mandatario republicano.

Durante su mensaje de seis minutos aproximadamente, Trump comentó además que las operaciones militares continuarán hasta que se logren todos los objetivos estadunidenses, e hizo un resumen de las últimas 36 horas de guerra, en la que hasta el momento, aseguró que Estados Unidos alcanzó cientos de objetivos militares en Irán, mató al líder supremo Alí Jamenei y se ha logrado que varios miembros de la Guardia Revolucionaria quieran rendirse. (Afp/La Jornada).