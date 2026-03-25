Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los “coyotes” siguen de fiesta en el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) ¿a cuánta gente de escasos recursos han desplumado?

A la mesa de trabajo de esta colaboración llegó la denuncia FECC/0015/2026, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por una de las víctimas a la que despojaron de un predio y construcción ubicado por el Camino Real a Tula, en esta capital.

El expediente sugiere que este grupo no actúa al azar. Tienen centro de operaciones, logística y rutas en las propias oficinas del Instituto, a espaldas del director Manuel Treviño Cantú.

La denuncia exculpa al jefe, quien tiene fama de ser honrado, al que han “dormido” colaboradores deshonestos para hacer de las suyas.

Aunque la denuncia está en la Fiscalía del licenciado García Repper, la queja es que la indagatoria “avanza muy lento” para castigar a los responsables y restituir el predio a su dueño.

Los presuntos han formado todo un cártel inmobiliario en que tienen metida mano y pata funcionarios del ITAVU, Registro Catastral que anota las operaciones ilegales, y hasta funcionarios de Banorte comisionados a vender bienes raíces.

El círculo es completo sin faltar el notario, Ramón Antonio Dosal Perales, ex Director del Trabajo del Gobierno del Estado, y un abogado tinterillo.

Todo se hace desde adentro, descaradamente y a plena luz del día, con la “firma autógrafa” de los jefes que hacen las transas. El negocito debe dejar altas utilidades como para “salpicar” a cómplices y pagar protección.

Del caso que nos ocupa, la nueva escritura salió a nombre de Doña Guadalupe Ramos, residente desde hace 35 años en Texas, que no ha venido a México por temor a ser deportada. A control remoto y con “ayuda” de los funcionarios del ITAVU, tiene una nueva propiedad.

No firmó la escritura por estar ausente. A nombre suyo lo hizo el “coyote” (“gestor” dice el documento) Jesús Refugio Llano Castro, quien es el jefe del Departamento de Control y Captura del ITAVU.

No hay duda de la asociación para delinquir. Avaló el despojo, con su firma, el abogado Federico Martínez Bernal, Director Jurídico y Patrimonial dl ITAVU, y como “testigos” Justina Ramírez Santiago y Hugo de la Garza Tamez, empleados de ITAVU.

De ese tamaño son las complicidades del cártel inmobiliario, que se distingue por la rapidez en consumar sus ilegalidades en apenas unos días.

El notario Dosal Perales avaló que Doña Lupe se presentó ante él y se identificó, cuando ella se encontraba en Texas y tiene 35 años de no tener credenciales de identificación de México.

Al final la firma de Don Manuel Guillermo Treviño Cantú, el mero jefe (segunda ocasión que preside el organismo), de cuyos presuntos delitos de sus colaboradores no tenía conocimiento.

Otro de los implicados en el expediente es el abogado Omar Medina Guerrero quien, como exempleado del Instituto Registral y Catastral, es quien se encarga de las “movidas” del registro.

Cierra el círculo Juan Ramos, responsable de bienes raíces de Banco Mercantil del Norte.

La familia afectada señala que los despojos son muy burdos, como que los miembros del cártel nunca pensaron que serían denunciados. Las dimensiones y planos del terreno que escrituraron ilegalmente, no concuerdan con las reales.

El asunto lo tiene en sus manos el jefe García Repper, de Anticorrupción. Los afectados esperan que haya bote para los presuntos aparte de que se les restituya la propiedad.

Como dicen allá por el Camino Real a Tula: En Tamaulipas la tierra no es de quien la compra y la trabaja, sino de quien falsifica mejor los papeles.

La podredumbre que instalaron devora con impunidad el patrimonio de los ciudadanos, operando desde adentro, desde el corazón del Instituto de la Vivienda. Ojalá el señor Repper no se tarde mucho en sentar en el banquillo a los acusados.

Transcurrido el informe del Gobernador Américo Villarreal, toca su turno al Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, que por segunda vez comparecerá ante la Asamblea Universitaria. El primero fue el 7 de abril de 2025.

Anaya, quien asistió al evento americanista, destacó que factor determinante para el crecimiento académico e institucional de nuestra máxima casa de estudios son los apoyos del cardiólogo Gobernador.

Hay nuevas carreras en número jamás visto, impulso a la investigación, promoción de educación dual, así como infraestructura en los campus.

Antes del cierre de estas líneas, nos informan que el IETAM desechó de plano la queja presentada por Juan Guadalupe Rodríguez Sandoval, como militante del PAN, para obligar a la Comisión Permanente Estatal y a Luis Rene “Cacharro” Cantú, a convocar a elecciones para renovar el CDE.

Rodríguez apeló “per saltum” a la Sala Monterey del TRIFE para tratar de obligar al partido a que convoque a elecciones luego que René Cantú se pasó ya con seis meses el periodo para el que fue electo presidente estatal.

Se queja del IETAM y Tribunal Electoral de Tamaulipas, donde presentó recursos que fueron enviados a la congeladora. Ni siquiera emitieron acuerdo de admisión.