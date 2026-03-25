Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, presentó un diagnóstico crítico sobre el sistema de salud estatal y puso en duda la honestidad del ex secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, quien supuestamente renunció al cargo aunque se dice que fue cesado tras acumular varios señalamientos de corrupción.

Díaz Lara cuestionó que se hable de “inversión millonaria” en el sector cuando, dijo, “la única inversión millonaria fue la que hizo Vicente Joel Navarro en escándalos de corrupción”. Recordó que desde hace tiempo se destaparon irregularidades en la dependencia y que, pese a ello, el funcionario permaneció casi cuatro años en el cargo.

El dirigente priista señaló que los tamaulipecos enfrentan desabasto de medicinas, mala atención y edificios deteriorados, lo que contradice el discurso oficial de mejoras en el sector.

En tono irónico, Díaz Lara retomó las promesas nacionales: “El presidente decía que tendríamos un sistema de salud mejor que Dinamarca. Los tamaulipecos lo que piden es que, cuando menos, tengamos el sistema de salud como lo dejó el PRI en 2018”.

También lanzó una crítica jocosa sobre la vacunación y el regreso de enfermedades que hay habían sido erradicadas, como el sarampión: “Si a los de Morena no les ha dado sarampión es porque fueron vacunados por el PRI, aunque les duela”.

Con este diagnóstico, el PRI aseguró que seguirá en defensa de los tamaulipecos y advirtió que no se puede permitir que el gobierno “juegue con la salud” mientras persisten los escándalos de corrupción.