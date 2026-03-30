Por Agencias

Tampico, Tamaulipas.- Cinco personas en riesgo de ahogamiento fueron rescatadas en la Playa Miramar como parte de las acciones de vigilancia de la Secretaría de Marina, en el marco de la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”.

De acuerdo con reportes, los bañistas fueron auxiliados por personal naval tras ser detectados en condiciones de peligro dentro del mar, por lo que se activaron los protocolos de rescate en la zona turística.

Las cinco personas fueron “empaquetadas” por los rescatistas -procedimiento de primeros auxilios que consiste en envolver a los afectados para estabilizar su temperatura corporal- ante el riesgo de hipotermia derivado de su exposición prolongada al agua.

El operativo forma parte del despliegue iniciado el pasado 27 de marzo y que se mantendrá hasta el 12 de abril, con el objetivo de salvaguardar la integridad de turistas nacionales y extranjeros durante el periodo vacacional.

Autoridades navales exhortaron a los visitantes a respetar las indicaciones de seguridad, atender los señalamientos en zonas de riesgo y evitar ingresar al mar en condiciones adversas, a fin de prevenir incidentes durante la temporada alta.

En esta temporada, se desplegarán 2,854 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil; asimismo, 314 unidades, de las cuales, 18 son buques, encargados de la vigilancia marítima; 130 embarcaciones menores empleadas para auxiliar a la población en peligro en la mar; 07 unidades aéreas y 159 terrestres, con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar.

En este operativo, participarán 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (11 en el litoral del Golfo de México y 23 en el litoral del Pacífico) dotadas con personal especializado, así como personal de los Mandos Navales quienes acudirán de manera oportuna al llamado de la ciudadanía. (David Castellanos Terán/La Jornada)