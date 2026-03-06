Plan “B” ¿en qué consiste?

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para que nadie dude que en Tamaulipas también hace aire, la página CongresistasMx otorgó el primer lugar de mejores presidentes de JUCOPO de todo el país, a Humberto Prieto Herrera, quien lidera el Congreso cuerudo.

Dice la publicación que el reconocimiento se entregó a Prieto “por su capacidad de generar acuerdos parlamentarios, fortalecer la gestión territorial impulsando un impacto social positivo con resultados tangibles”.

Hacia noviembre del año anterior, la misma organización colocó a Humberto en el quinto lugar nacional, lo que refleja que avanzó cinco puntos para colocarse a la cabeza del ranking.

Acá entre nos, se perfila como fuerte aspirante a ocupar la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa, de donde es originario.

También hace aire en la UAT. El Rector Dámaso Anaya participó en la apertura del Simposio Educativo Binacional 2026 desarrollado en el South Texas College de McAllen, Texas. Al encuentro se sumó la Universidad de Texas A&M.

Uno de los temas fue impulsar la colaboración en materia de innovación y uso ético de la inteligencia artificial en la educación superior de la frontera.

Hablando del Plan “B” de Claudia Sheimbaum para la reforma electoral ¿en qué consiste?. Esto en caso que sus aliados chantajistas, Verde y PT, no sumen sus votos en el Congreso de la Unión.

Se habla de reformas a leyes secundarias sobre financiamiento a partidos, cortarles la “teta” que viene del gobierno como permisos y concesiones de guarderías y gasolineras; regular campañas, meter más control sobre fiscalización.

Es decir, mantenerlos “secos” mientras llega el proceso electoral y, en su momento, hacer lianza con los nuevos partidos en vías de formación, como el PAZ, que antes se llamaría CSP (Iniciales de la Presidenta).

No suena descabellado sino inteligente: Poco a poco ir desechando al PV y PT ante la voracidad de sus líderes. Después de todo representan un lastre y una sangría económica para la nación.

Otra ruta posible es presentar iniciativa distinta, acorde al chantaje de los aliados para alcanzar la mayoría calificada, lo cual se descarta porque la Presidenta no ha dado su brazo a torcer ante la voracidad de los aliados.

Llegado el momento, en 2027, Morena decidirá si acepta como socios a quienes le dieron la puñalada, o los abandona.

El guinda necesita a socios. Un partido no puede tener más allá de la mitad de los escaños en la Cámara Baja. Debe hacer alianzas pero estos “amigos” le salieron de uña larga y diente afilado. Está de repensarse que formen parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Datos del INE dicen que en el 2000 el Verde hizo coalición (se juntaron agua y aceite) con el PAN para llevar al poder a Vicente Fox. Batearon bien.

Entre 2003 y 2018 Alberto Anaya y los González se pusieron al servicio del PRI. En 2018 ya estaban bajo las órdenes de López Obrador y Morena.

De ese tamaño es el chapulineo de estos satélites pantorrilleros.

Igual de maromeros los jefes del PT. En 2000 se aliaron con PRD y Convergencia para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. En 2018 con Morena para llevar al poder a López Obrador.

Le dimos una revisadita al proyecto enviado por Sheinbaum a la Cámara y encontramos, como uno de los mejores contenidos, que la reforma otorga facultades al INE para tumbar las fake news que empiecen a circular en plan difamatorio y de guerra sucia.

Hace responsables a los concesionarios de radio y televisión de si mandan al aire contenidos elaborados -también lodo- con IA. No pueden subir esos spots.

Otra buena es que a partir del uno de septiembre partidos y precandidatos rendirán al Instituto informes diarios de sus gastos. Los apoyos tienen que ser en efectivo por el sistema bancario, nada de en especie, gallinas o marranitos.

Magnífica noticia que a cada emisora de radio y TV le quitarán 13 minutos diarios de la basura -spots- que mandan al aire en época de campañas, en forma gratuita, por órdenes del INE.

¿Qué viene para Tamaulipas? A más tardar el 15 de mayo los Congresos de los Estados deberán “empatar” sus Leyes con lo federal.

Entre los puntos relevantes está el regular las consultas populares, referéndums, plebiscitos y otros mecanismos de democracia, para que sean vinculantes cuando vote el 40 por ciento de la lista de electores.

Para que una consulta municipal sea autorizada, deberán levantarse firmas no más allá del dos por ciento de la lista nominal. Si lo piden los diputados locales, el visto bueno de las dos terceras partes del pleno.

Decir finalmente, como orientación a suspirantes de cargos de elección, que la Presidenta Sheinbaum dio este jueves la mejor orientación para ganar una campaña; “Unos buenos tenis y un morral”. Los tenis para ir casa por casa pidiendo el voto y el morral para guardar los volantes a repartir.

Sigue presa en Nuevo León Karina Barrón Perales, originaria de Villa de Casas y funcionaria del gobierno municipal de Monterrey. Es acusada de falsedad de declaraciones y extorsión.

Al paso que va pronto la tendremos como aspirante a la alcaldía de Housesville donde ya desgobernaron sus hermanos Arturo y Janeth ¡ha plaga!.