Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Energía de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, respondió a señalamientos de que el programa de electrificación estatal tiene fines electorales, afirmando que su objetivo es garantizar el acceso a la energía como derecho básico para todos los ciudadanos.

Subrayó que la instrucción del Gobernador es clara: electrificar donde haga falta, en cualquiera de los 43 municipios, utilizando métodos convencionales o no convencionales, siempre con precios económicos y calidad que aseguren el sostenimiento a largo plazo. “Aquí es con todos, sin importar el color político”, puntualizó.

El funcionario reconoció que en ocasiones puede haber intentos de politizar la entrega de paneles solares o la ampliación de la red eléctrica, pero insistió en que la energía es para todos y que la Secretaría trabaja con criterios técnicos, no partidistas.

Durante la conferencia, relató un caso en el ejido Manuel Caballero, municipio de Jiménez, donde un grupo intentó atribuir la entrega de paneles a intereses partidistas. “Eso no puede ser así, la estricta instrucción del Gobernador es que la energía llegue a todos, sin importar quién sea el presidente municipal”, señaló.

El funcionario destacó que el acceso a la energía no solo significa iluminación, sino también acceso a información, refrigeración de alimentos, entretenimiento y la posibilidad de aprovechar la noche para labores productivas. “La energía transforma la vida cotidiana y abre oportunidades”.

Por último reiteró que la Secretaría de Energía estatal se ha dedicado desde el primer día a cumplir con sus responsabilidades técnicas en materia de tarifas, petróleo, gas, electromovilidad y sistemas fotovoltaicos. “Los resultados están a la vista, y la población los ha podido constatar”.